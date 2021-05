Venstresidens klimapolitikk må ikke reduseres til simpelthen å jobbe for en større stat, en grønn ny deal må evne å skape et kvalitativt annerledes samfunn, skriver kronikkforfatterne. Her: Extinction Rebellion Norge demonstrerer utenfor Justis- og Beredskapsdepartementet, Oslo 4. mars. (Berit Roald/NTB)