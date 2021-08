Forhåpentlig markerer årets sterke 22. juli-markeringer et vendepunkt, skriver Magnus Marsdal. Her: Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit, Lisbeth Røyneland, Astrid Willa Eide Hoem, Jonas Gahr Støre og Erna Solberg legger ned blomster under minnemarkeringen på Utøya, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011. (Beate Oma Dahle / NTB)