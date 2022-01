Fremveksten av DNA som biometriske data påvirker ikke bare politiarbeidet, men hele samfunnet. Nå kryper overvåkningsteknologier bokstavelig talt fra overflaten inn i kroppen vår. Her: En labteknikker jobber med gentester ved HudsonAlpha Discovery, Hunstville i Alabama. (Foto: Wes Frazer / The New York Times / NTB)