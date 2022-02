The Chancellor George Osborne Presents His Budget To Parliament Trues: BBC News-reporter Norman Smith blir æreskjelt av en illsint lisensbetaler i London. Konkurransen fra strømmetjenestene har visket ut skillet mellom offisielle kanaler og alle de andre, og hvorfor skal da BBC fortsatt eksistere som i dag, spør mange briter. (Peter Macdiarmid / Getty Images)