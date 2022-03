Min sønn står vakt ved grensen til Russland. Om han var blitt født på russisk side, kunne han vært drept nå, for han hadde vært på oppdrag i Ukraina. Det bringer noen ubehagelige spørsmål nærmere, skriver Cornelia Vikan. Her: Norske soldater busses til kamp mot en fiktiv fiende under Natoøvelsen Trident Juncture på Hjerkinn i november 2018. (Arkivfoto: Christian Belgaux)