Møteplasser for alle: Når russ ikke får bruke utesteder og parkområder i byene, presses de av kommuner og politi til å gjemme seg unna i mindre grupper, skriver kronikkforfatteren. På bildet ses russegruppen Ursus Knugutus, som i 2019 arrangerte fest på St. Hanshaugen i Oslo. Arrangørene var opptatt av inkludering i russetiden, og festen var åpen for all osloruss. Politiet antok at rundt 800 til 1000 russ møtte opp. Her er de siste på vei til nachspiel etter at politiet dukket opp rundt midnatt. (Charlotte Førde Skomsøy)