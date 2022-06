Picassos due: Like etter at andre verdenskrig var over, begynte Picasso å produsere litografier av en due. Av flere ulike versjoner ble de overforenklede strektegningene av duen de mest kjente. Fredsbevegelsen tok til seg disse. (Pablo Picasso: Dove of Peace, 1950 © Succession Pablo Picasso / BONO, Oslo 2022 / Grand Palais / Roger-Viollet / Musée d'Art Moderne / /© Musée d'Art Moderne / Roger-Viollet)