På tide å endre Stortinget? Vi kan etablere et andre hus: et bærekraftens hus som velges ved ordinære valg og gis mandat til å utvikle Norge til et bærekraftig samfunn. Det gis vetorett i tilfeller der den mer kortsiktige politikken i det «første huset» går mot dette formålet, skriver Arild Vatn. (Bloomberg via Getty Images/Bloomberg via Getty Images)