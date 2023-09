EU-kommisjonens forsvar for Chat Control 2.0 bygger på enten løgn eller inkompetanse

Det er sterkt ønskelig med et godt regelverk for hvordan man skal håndtere overgrep mot barn på internett. Men det er også viktig at de løsningene vi går for, ikke legger til rette for massovervåkning, skriver Tjerand Silde.