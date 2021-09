Vil ha skilsmisse mellom forskere og samlere

Plyndring: Irak har slitt med utstrakt plyndring fra både museer og arkeologiske steder etter de to amerikanske invasjonene av landet. Her Baghdads arkeologiske museum i 2003. – Hvis du ser på volumet av nytt materiale som dukker opp og volumet av plyndring som fortsatt foregår for eksempel i Irak, Jordan og Syria, så må man anta at mye av det som omsettes ikke kommer fra eldre samlinger, men fra nyere tids ulovlige utgravninger, sier arkeolog Josephine Munch Rasmussen. (Gilles Bassignac / Gamma-Rapho / Getty Images )