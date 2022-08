Som en del av arbeidet med å for forene Nord- og Sør-Korea, vil Sør-Korea nå tillate nordkoreanske medier til I sin offentlighet. Men nyheten vekker ikke stor interesse: – For sørkoreanerne er det ikke et tema, sier Vladimir Tikhonov. Her: Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in og nordkoreas leder Kim Jong-un på sørkoreansk tv I 2018. (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)