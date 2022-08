Tilbake til fortiden: Christophe Leribault har vært direktør for Musée d’Orsay i under et år, men har store visjoner for museet. – Vi vil samarbeide med museer i byer som Lille og Marseille. Kanskje vi kan dekke reisen og overnattingen, så barna kan få se Eiffeltårnet, og også komme hit og få et inntrykk av hvor innovativt og moderne det nittende århundre var. (Ed Alcock / M.Y.O.P.)