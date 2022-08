Nasjonalmuseet får kritikk for mangelfull kommunikasjon med kunstnerne, mangelfull markedsføring av visninger og mangelfull teknisk kompetanse i forbindelse med utstillingen «Jeg kaller det kunst». Her: En del av verket «Staged Institutions IV - The City, the Courtyard, the Light The City, the Courtyard, the Light», konsept, arkitektur, regi: Goro Tronsmo. (Foto: Isabel Svendsen Berge)