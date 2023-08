Lav tillit og usikkerhet blant Munchmuseets ansatte

En arbeidsmiljøundersøkelse utført ved Munchmuseet viser lav psykologisk trygghet og diskriminering på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser også at de ansatte oppfatter forskningskapasiteten ved museet som for lav – likevel ble et nyopprettet forskningssenter skrotet.