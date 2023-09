Kritikk av «Debatten» om slankemedisin: – Et rent reklameopplegg

Tidligere overlege og deltager på Debatten mener NRK reklamerte for dansk legegigant ved å ikke informere om at en annen deltager hadde gjort betalte oppdrag for firmaet. NRK vurderte interessekonflikten som «ikke veldig avgjørende».