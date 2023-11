Podkast: Hva er en programleder?

Selv om serien Ingen elsker Bamsegutt ikke lenger er tilgjengelig på NRK, fortsetter debatten om dens virkemidler og hvordan den forholder seg – eller ikke forholder seg – til presseetikken. I ukens episode av Morgenbladets kulturpodkast diskuterer journalist Elise Dybvig og kritiker Aksel Kielland serien og hva det innebærer for en fortelling å frontes av en synlig og aktiv programleder. I tillegg har Elise gjort et forsøk på å se siste sesong av The Crown og konkludert med at hun er like lei kongelige på skjermen som andre er av superhelter.