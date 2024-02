Podkast: Finnes det en riktig og en feil måte å lage film om holocaust på?

I filmen The Zone of Interest (2024) skildres hverdagen og familielivet til Auschwitz-kommandant Rudolf Höss, uten at vi noen gang får se hva som foregår på innsiden av dødsleiren. Hva gjør dette grepet med oss som ser på? I ukens episode diskuterer kritiker Aksel Kielland og kulturjournalist Elise Dybvig hva en film om holocaust skal eller bør kreve av filmskaperen, publikum og filmmediet.