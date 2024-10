Podkast: Du er (nesten) god nok som du er

Anbefalinger, verk og artikler nevnt i episoden:

Aksels anbefaling: Filmfestivalen Mirage i Oslo 9.-13. oktober og månedens film på cinemateket, I saw the tv glow.

Elises anbefaling: Podkasten Things fell apart av Jon Ronson, tilgjengelig i blant annet BBC Sounds-appen eller her.

Elises tekst om nedleggelsen av Bli ny-spalten: «Farvel til den vanlige kvinnen»

KK-redaktørens leder om nedleggelsen: «Takk for følget, Bli ny»

Dokumentar om magasinet Vogue på strømmetjenesten Disney+: In Vogue: The 90s

Filmen The Substance (2024), regi: Coralie Fargeat. Ulrik Eriksens anmeldelse kan du lese her.

Filmen The Princess Diaries (2001), regi: Gary Marshall

Essaysamlingen til New Yorker-skribent Jia Tolentino Trick mirror: Reflections on self-delusion (2019)