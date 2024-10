Podkast: Tv-serien som har satt dypest spor i norsk offentlighet

Hva gjør fiksjon og underholdning med hvordan vi konsumerer nyheter om amerikansk politikk? Denne høsten er det 25 år siden den amerikanske tv-serien The West Wing hadde premiere, og i denne episoden ser vi nærmere på hva den har betydd for forståelsen vår for det som skjer i virkelighetens USA. Kritiker Aksel Kielland har også gjort seg en observasjon rundt dette med å ha reklame hengende på veggen.

Anbefalinger, artikler og verk nevnt i episoden: Elises anbefaling: Kortfilmen Caprice (1986), regissert av Joanna Hogg, tilgjengelig på strømmetjenesten Mubi.

Aksels anbefaling: Oppvekstskildringen Ta imot av Lars Fiske og Final cut av Charles Burns. Tv-serien The West Wing (1999–2006) Tilgjengelig på strømmetjenesten Max.

Tv-serien Veep (2012–2019) Tilgjengelig på strømmetjenesten Max.

Tv-serien House of Cards (2013–2018) Tilgjengelig på Netflix. NPRs intervju med Martin Sheen fra The West Wing (26. august 2024).

The Guardians intervju med skusepillerne og serieskaperne bak The West Wing (21. september 2024)