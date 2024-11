Podkast: Når robotene får lage podkast

Google har lansert et nytt KI-verktøy, Notebook LM, som blant annet gjør det mulig å laste opp det en måtte ha av dokumenter og filer, for så å høre materialet bli snakket om slik profesjonelle podkast-verter snakker om ting. Forskjellen er bare at stemmene ikke har en kropp. Nølingen, engasjementet og undringen er derimot skapt av kunstig intelligens. Er det dette podkastmediet var hele veien – et treningsgrunnlag for språkmodellene til de store teknologiplattformene?

Anbefalinger, verk og tekster omtalt i denne episoden:

Aksels anbefaling: Filmfestivalen Film fra Sør

Elises anbefaling: Kim’s video (2023) regi: Ashley Sabin og David Redmon. Tilgjengelig på Filmoteket Hør hvordan det gikk da en utgave av Morgenbladet ble lastet opp i Notebook LM.

Bernhard Ellefsen: «Podkastmediets intimitet gir menn noe de gjerne vil ha, men virkelig ikke trenger», les eller lytt her.

Marc Maron: «The democratic idea».

Arthur Conan Doyle: The Japanned box.

James Joyce: Ulysses.