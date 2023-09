Oppsigelser i arkitektbransjen: – Kommer alltid sol etter regn

Bare måneder etter at «normaltilstanden» var tilbake i fjor, ble arkitektbransjen igjen rammet av permitteringer. Mens fagforeningen beskriver tingenes tilstand som «verre enn under finanskrisen», mener partner Julie Sjøwall Oftedal man bør vokte seg for å hausse opp situasjonen.