I 1999 hadde The Sopranos premiere på kabelkanalen HBO, og innvarslet et tiår med kunstnerisk fornyelse. Da denne gullalderen for lengst var over, ble alle superlativene stående fremme, og ble klistret på stadig mer middelmådige serier, skriver Aksel Kielland. (Fotoillustrasjon: Odin Drønen)