Hvorfor utsettes krigsfilmen «Kampen om Narvik»?

Hva kan være grunnen til at man utsetter premierene for planlagte tv-serier og filmer om krig når det bryter ut en reell krig ikke langt unna hjemme? Kan det være filmens underholdningsfaktor som gjør det hele umusikalsk? Filmens heltedyrkelse? Ikke vet Elise Dybvig, Ulrik Eriksen eller Aksel Kielland, for de har ikke sett Kampen om Narvik. Derimot har de sett en haug andre krigsfilmer og det er posisjonen alle disse filmene har, de diskuterer i denne ukens episode. Hvordan forteller krigsfilmer om krig, er det historieformidling eller historiefortelling, er de nyanserte nok, brutale nok, forteller de sannheten eller driver de med nasjonsbygging?

