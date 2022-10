David Cronenberg er tilbake. Klarer han fortsatt å sjokkere?

Regissør David Cronenberg er aktuell med sin første film på åtte år. Crimes of the Future er hans første body horror-film siden 90-tallet, og her tar han oss til en fremtid hvor mennesker ikke lenger føler smerte og har begynt å utvikle nye kroppsorganer. Hva er det Cronenberg ønsker å formidle med kroppsmutasjoner og kirurgi med seksuelle undertoner? Klarer han fortsatt å sjokkere?

Morgenbladets filmkritikere Ulrik Eriksen, Aksel Kielland og Viviana Vega snakker om Cronenbergs nyeste film, og regissørens karakteristiske filmskaperstil.