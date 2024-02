Podkast: «Makta»-spesial!

Morgenbladets tre podkaster om kultur, bøker og politikk og økonomi har samlet seg for å diskutere estetikk og politikk i tv-serien Makta. Hvorfor har både Elise Dybvig, Ane Farsethås og Aslak Bonde endret mening om tv-serien mellom første og og andre del? Og er det ikke noe skolefjernsyn-aktig over episodene på Utøya og om Alta-aksjonen?

Aslak forteller dessuten om hvordan det gikk den gangen han som ung NRK-journalist konfronterte Reiulf Steen med et brev han hadde sendt til møbelhandler Arvid Engen, Ane lar seg ikke begeistre for Utøya-episoden og Steens enetale, mens Elise mener Makta på det dårligste kan sammenlignes med The Crown.