Podkast: Hvorfor reality-tv er vår tids Shakespeare

Det er kanskje ikke Paradise hotel eller Idol vi kommer til å se og analysere fem hundre år frem i tid, men akkurat her og nå har det seg slik at mesteparten av dramaet, intrigene og forelskelsene som utspiller seg på tv-skjermen, er det reality-tv som står for. Ettersom reality-tv ikke krever så fryktelig mye av den som ser på, oppstår dilemmaet: Er dette en sjanger vi skal ta på alvor? Og i så fall: hvordan? Hva skjer for eksempel om vi prøver å forstå reality-programmenes appell gjennom verkene og tiden til den engelske dramatikeren William Shakespeare?