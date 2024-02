Nicolai Tangen: – Det er ikke mitt museum! Det er kjempeviktig!

Tangen mener det verste en kunstsamler kan gjøre, er å gi samlingen videre til sine barn. Da har han langt mer tillit til «kommune, fylke og stat». – Min erfaring er at den som er med på å betale for noe, også føler et større ansvar i fortsettelsen, sier han før åpningen av den omstridte Kunstsiloen i Kristiansand.