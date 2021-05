Podkast-ansvarlig – 50% prosjektstilling, 1 år

Vi vil utvide tilbudet vårt og få Morgenbladets journalistikk ut i flere kanaler – og til flere mennesker. Derfor søker vi etter en journalist i en ettårig, 50 prosents prosjektstilling som skal være med på å utvikle en ny Morgenbladet-podkast i skjæringspunktet mellom forskning, politikk og samfunn, som kommer i tillegg til litteratursendingen vi produserer i dag.

Den vi søker har journalistisk kompetanse, erfaring med lydjournalistikk, og et ønske om å formidle kompliserte sammenhenger på en forståelig og engasjerende måte. Ekstra kunnskap om eller interesse for forskning er et pluss, men ikke et krav. Du er en trygg samtaleleder og liker å samarbeide med andre, både internt i redaksjonen og med eksterne kilder og gjester. Erfaring med og kjennskap til produksjonssystemer for podkast er en fordel, men det kan også læres.

Søknadsfrist: 30. mai. Tiltredelse høst 2021.

Ta kontakt med samfunnsredaktør Bjarne Riiser Gundersen eller klubbleder Jo T. Gaare for spørsmål om stillingen. Søknad leveres digitalt, klikk her.





Kulturjournalist – vikariat

En av våre journalister skal ha permisjon, og vi søker hans erstatter. Vi ser etter en person med god innsikt i og bredt kildenettverk innenfor våre dekningsområder, solid grep om journalistisk metode i flere ulike sjangre, idérikdom og en god penn. Jobben innebærer løpende journalistisk arbeid innen emner som bøker, film, medier, musikk, billedkunst, byutvikling og arkitektur, samt skriving i alle sjangre fra reportasje og dokumentar til nyheter, portrett og intervjuer.

Vikariatet varer i fire måneder, fra 1. september 2021. Stillingsprosent: 100%.

Søknadsfrist: 30. mai. Ta kontakt med kulturredaktør Ane Farsethås eller klubbleder Jo T. Gaare for spørsmål om stillingen. Søknad leveres digitalt, klikk her.