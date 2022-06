«Pride har aldri vært trygt»

I en park på Grønland har en gruppe mennesker samlet seg. De teller opp sine sårede. Hvem var der i natt? Hvem er de døde? Noen som har hørt om den eller den er trygg? Det er sol og regnbueflagg, men mengden, som består av over hundre mennesker, er nesten stille. En jente setter seg ned på gresset og skriver en plakat: «Reclaim pride».

Ut i gatene

Pride-paraden er avlyst, alle park-arrangementer er avlyst. «Marker Pride privat i hjemme deres», rådet politiet. Men i natt har «Reclaim Pride» mobilisert på nytt, og her, i denne parken, siger hele tiden nye folk til. «Det er viktigere nå enn noensinne at vi tør å vise oss i gatene», sier en gutt på telefon. Snart er de flere hundre.

Hvor skal de gå? Ruten kan de ikke gå ut med. De kikker rundt seg, sikrer at de de har øyekontakt med alle. Omkring 50 meter unna, mellom trærne, står en politibil. Den ville ikke nådd frem hvis noen hadde infiltrert gruppen og det kom et angrep fra midten, det vet alle.

Dag for samling

Et kjent ansikt trer ut av mengden. Det er Begard Reza, kjent fra Salam, interesseorganisasjonen for LHBTIQR-personer med muslimsk bakgrunn. Reza er også kjent fra Ytringsfrihetskommisjonen, der hun trakk seg i protest.

– Vi har jobbet hele natten, forteller Reza. Hen ber Morgenbladet vise hensyn, mange er i sorg og sjokk. Og tilliten til norske medier er ikke særlig solid.

Masseskyting

To mennesker er drept og 21 skadet etter at en mann avfyrte flere skudd mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo natt til lørdag 25. juni.

PST vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. På en pressekonferanse lørdag opplyste PST om at det nasjonale trusselnivået heves fra 3 til 5.

– Aviser har skrevet på lederplass at toget er for «seksualisert». Lærere og foreldre kaller Pride for skadelig for barna. I flere måneder har dette pågått. Vi er slitne, sier Reza.

Mediene må forstå at måten de fremstiller skeive på, skaper konspirasjonsteorier og ekstremisme, mener Reza. Hen mener det polariserende konfliktstoffet mediene leter etter, uttrykker et ønske om å splitte folk.

– En av Norges største tv-kanaler har mast på at vi skal gå ut mot hverandre før Pride. Det er de opptatt av: Å se den skeive bevegelsen krangle på tv. Og så skjer dette. Nå skal vi gå ut i gatene sammen, sier Reza.

Aldri trygt

På en pressekonferanse varsler PST at de høyner det nasjonale trusselnivået fra «moderat» til «ekstraordinær» terrortrussel. Menneskene i parken er blitt flere hundre nå. Snart skal de de møte flere tusen andre som spontant har bestemt seg for å trosse rådene og gå den avlyste Pride-ruten. «Kampen fortsetter!», roper en. «Pride er kamp!», roper en annen.

«Pride has never been safe» står det på en plakat. Så setter de seg i bevegelse, og går ut i gaten.

Saken er oppdatert. I en tidligere versjon kunne man få inntrykk av at Reclaim Pride var oppstått nylig.