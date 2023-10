Kåkånomics-prisen til Maria Berg Reinertsen

«Hvem har vært landets modigste økonom om de viktigste temaene? Hvem har utfordret maktens perspektiver, formidlet livslyst og rett og slett vært ‘irriterende god’?»

Slik lyder kriteriene for Kåkånomics-prisen for formidling i økonomifeltet. Og ja, hvem er landets modigste økonom dette året? Jo, det er Maria Berg Reinertsen, samfunnsøkonom og – tross alt viktigst – journalist i Morgenbladet.

Reinertsen mottok utmerkelsen under økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger onsdag denne uken. Hun er den første vinneren av prisen som ikke jobber eller har jobbet i akademia, og får den for å være «en formidler og kverulant som ikke er redd for å heve blikket opp fra de enkelte postene på statsbudsjettet og dagsaktuelle politiske kampsakene», som juryen skriver i sin begrunnelse.

Tidligere vinnere av prisen er blant andre Karen Helene Ulltveit-Moe, Kalle Moene og Victor Norman.

Juryen fortsetter:

«Årets prisvinner er faglig uredd, og samtidig villig til å la egne meninger ikke bli fremtredende i formidlingen sin. Der andre kommentatorer gjerne synser i fri dressur, tilstreber prisvinneren seg å brette ut et saksfelt og la leseren selv gjøre seg opp en mening.»

– Ekstra stolte

Det siste året har Reinertsen blant annet undersøkt historien til – og fornuften i – Norges Banks inflasjonsmål, og hun har utfordret statsminister Jonas Gahr Støre på hvorfor han ikke lenger tror på økonom Thomas Pikettys svar på ulikhetskrisen.

Blant veldig mye annet.

I tillegg møtes Reinertsen og politisk analytiker Aslak Bonde ukentlig i podkasten «Morgenbladet politikk og økonomi». Der har de blant annet diskutert om man kan shorte partiet Høyre, om det er sånn at renten må opp når inflasjonen stiger og hvorfor Arbeiderpartiet er så redd for skatt og avgifter.

– Maria kunne fortjent så mange priser, men at hun skulle få akkurat denne anerkjennelsen, gjør oss ekstra stolte og glade på hennes vegne, sier Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør i Morgenbladet.

– Maria har den egenskapen at hun gjør økonomifeltet levende og forståelig for oss alle. Hun skriver engasjerende og analytisk, men hun minner oss også om at økonomi og pengepolitikk er noe vi alle må diskutere og være med å påvirke – ikke bare overlate til fagøkonomene og sentralbanken.

Juryen for årets Kåkånomics-pris ble ledet av Ingeborg Foldøy Solli, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger.